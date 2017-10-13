Автомобильный экспорт из России вырос в полтора раза

Как сообщает агентство «Автостат», около половины экспортных автомобилей приходится на долю марки Skoda — их отправлено за рубеж более 15 тысяч штук. Причем, практически все из них — кроссоверы Yeti. Второе место занимает LADA, экспортирующая 7,5 тысяч легковушек, что соответствует 23% от общего объема. Третья позиция принадлежит бренду Renault, поставившему за границу более 2 тысяч машин. Также активно занимаются экспортом Hyundai, Volkswagen и УАЗ — каждая из этих компаний поставила зарубежным заказчикам свыше 1000 автомобилей.

Помимо Skoda Yeti в тройку лидеров по экспорту попадают профессиональный внедорожник LADA 4х4 с объемом 3,8 тысяч экземпляров и кроссовер Renault Duster, отправленный в другие страны в количестве 2 тысяч штук. Что касается основного направления, то тут лидирует Чехия — на ее долю пришлась примерно половина российского экспорта. За ней следуют такие дружественные нам страны, как Украина и Латвия.