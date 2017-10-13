Электрокары Tesla в очередной раз признаны опасными для жизни

Как выяснилось, в ходе ДТП заднее левое сиденье может в прямом смысле слова сложиться вместе с пассажиром. О последствиях для его здоровья и жизни, полагаем, говорить не стоит.

Под отзыв подпадают машины, сошедшие с конвейера в период с 28 октября 2016 года по 1 сентября 2017 года. На дефектных авто представители технических центров заменят бракованные элементы кресла, а пока Tesla не рекомендует перевозить пассажиров на заднем левом сиденье.

Напомним, что это далеко не единственный случай, связанный с неполадками в машинах Tesla — не так давно производитель уже приглашал на сервис владельцев 55 000 своих электрокаров по причине неисправности торомозной системы, а уж про возгорание заокеанских «электричек» упоминать не хочется и вовсе.