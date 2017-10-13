Mercedes-Benz отзывает в России почти 15 000 автомобилей

Фото: en.wheelsage.org
Компания «Мерседес-Бенц РУС» объявила о проведении сервисной кампании, охватывающей без малого 15 000 автомобилей Sprinter Classic 909. Причиной отзыва машин послужила «неадекватная работа» приборной панели.
Виктория Базылева

– Если ключ зажигания находится в положении 1, то комбинация приборов в худшем случае может полностью отключится. При этом не будут доступны такие функции комбинации приборов, как измерение скорости и индикация контрольных ламп, — говорится в сообщении «Росстандарта».

Эксплуатировать потенциально неисправные «Спринтеры» нежелательно. Выяснилось, что из-за сбоя на панели проборов могут не отображаться индикаторы, сигнализирующие о проблемах с системами безопасности.

Под отзывную акцию подпадают 14 842 автомобиля Mercedes-Benz Sprinter Classic 909, проданные в России в период с марта 2014 по декабрь 2016 года. Специалисты дилерских центров установят на проблемных машинах дополнительный переходной жгут электропроводов комбинации приборов.

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13 октября 2017
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