Mercedes-Benz отзывает в России почти 15 000 автомобилей

– Если ключ зажигания находится в положении 1, то комбинация приборов в худшем случае может полностью отключится. При этом не будут доступны такие функции комбинации приборов, как измерение скорости и индикация контрольных ламп, — говорится в сообщении «Росстандарта».

Эксплуатировать потенциально неисправные «Спринтеры» нежелательно. Выяснилось, что из-за сбоя на панели проборов могут не отображаться индикаторы, сигнализирующие о проблемах с системами безопасности.

Под отзывную акцию подпадают 14 842 автомобиля Mercedes-Benz Sprinter Classic 909, проданные в России в период с марта 2014 по декабрь 2016 года. Специалисты дилерских центров установят на проблемных машинах дополнительный переходной жгут электропроводов комбинации приборов.