Стартовали продажи нового кабриолета Aston Martin DB11 Volante

Фото: www.netcarshow.com
Aston Martin презентовал открытую версию спорткара DB11, получившую название Volante. Как отмечают сами представители компании, автомобиль является самым спортивным кабриолетом в истории марки.
Виктория Базылева

Под капотом Aston Martin DB11 Volante трудится четырехлитровый восьмицилиндровый битурбированный двигатель мощностью 510 л. с. и крутящим моментом 675 Нм. Мотор агрегатирован с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. На разгон до сотни новинке требуется всего 4,1 секунды, а ее максимальная скорость достигает отметки в 300 км/ч.

Уже в базовом оснащении кабриолета значатся, помимо прочего, кожаные кресла с обогревом и задний дифференциал повышенного трения. За дополнительную плату машину можно оснастить системой вентиляции сидений и премиальным аудиокомплексом Bang & Olufsen с 13 динамиками.

Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали в дилерском центре Aston Martin «Авилон», кабриолет DB11 Volante уже приехал в Россию, однако прайсы на новинку пока не называются. Ценник DB11 в кузове купе на сегодняшний день начинается от 17 млн. рублей.

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13 октября 2017
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