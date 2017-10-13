Стартовали продажи нового кабриолета Aston Martin DB11 Volante

Под капотом Aston Martin DB11 Volante трудится четырехлитровый восьмицилиндровый битурбированный двигатель мощностью 510 л. с. и крутящим моментом 675 Нм. Мотор агрегатирован с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. На разгон до сотни новинке требуется всего 4,1 секунды, а ее максимальная скорость достигает отметки в 300 км/ч.

Уже в базовом оснащении кабриолета значатся, помимо прочего, кожаные кресла с обогревом и задний дифференциал повышенного трения. За дополнительную плату машину можно оснастить системой вентиляции сидений и премиальным аудиокомплексом Bang & Olufsen с 13 динамиками.

Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали в дилерском центре Aston Martin «Авилон», кабриолет DB11 Volante уже приехал в Россию, однако прайсы на новинку пока не называются. Ценник DB11 в кузове купе на сегодняшний день начинается от 17 млн. рублей.