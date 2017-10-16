Европа назвала важнейшие тренды автостроения ближайших лет

По их мнению, приоритетные направления отрасли — развитие беспилотного транспорта; соединенность транспортных средств с мобильными устройствами; электрификация механических элементов (речь идет не столько об электрокарах, будущее которых тот же Евросоюз уже поставил под сомнение, сколько о гибридах и дальнейшей замене традиционных узлов и агрегатов на электронные, по типу электронной педали тормоза или электроусилителе руля) и, наконец, появление новых вариантов использования автомобилей (каршеринг и т. п).

И, как считают эксперты портала «АвтоВзгляд», если не брать в расчет автономные авто, будущее которых, несмотря на все мантры автопроизводителей и евробюрократов, более, чем туманно, названные тренды действительно активно будут входить в нашу автомобильную жизнь, меняя ее кардинальным образом. Что мы видим уже сейчас и на примерах таких систем, как Apple CarPlay и Android Auto, и на бурном развитии даже в нашей стране услуги краткосрочной аренды машин.

Другое дело, стоит ли для констатации этих фактов тратить бюджетные деньги на командировочные расходы для чиновников, которые достаточно солидны. Особенно если учесть, что следующий раунд подобных консультаций состоится в ноябре, но уже в Женеве, сообщает издание e-vesti.ru. Тем более, что все перечисленные проблемы решает, увы, не отечественный, а исключительно зарубежный автопром. А мы, в лучшем случае, лишь заимствуем его решения.