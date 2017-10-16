FIAT Chrysler Automobiles отзывает более 450 000 машин

По данным Carscoops, новая сервисная кампания охватывает произведенные в 2012—2013 годах Chrysler 200 S и Dodge Avenger, а также сошедшие с конвейера в 2012-м Jeep Liberty. Всего же под отзыв подпадает 470 000 машин, 414 000 из которых были реализованы в США. Стоит отметить, что к России эта сервисная акция не имеет никакого отношения.

В FIAT Chrysler Automobiles выявили, что со временем активные подголовники начинают работать некорректно. Специалисты дилерских центров устранят дефект путем замены модуля управления, отвечающего за функционирование системы.

Напомним, что активные подголовники автоматически срабатывают во время удара в заднюю часть машины. Устройство практический мгновенно фиксирует головы водителя и пассажира, тем самым значительно снижая риски получения серьезных травм шеи.