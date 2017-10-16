Когда начнутся продажи Renault Sandero нового поколения

По данным немецкого издания AutoBild, новый Renault Sandero, представленный в Европе под маркой Dacia, поступит в продажу ориентировочно в середине 2019 года. Никаких подробностей относительно новинки французы пока не раскрывают.

Известно лишь, что хечтбэк построят на модульной платформе CMF-B — как и следующий Logan. По предварительной информации, в линейку двигателей войдут бензиновые 75- и 95-сильные моторы, а также 1,5-литровый дизельный агрегат мощностью 95 л. с.

Напомним, что в России текущий Renault Sandero продается в трех модификациях с 82-, 102- и 113-сильными двигателями, пятиступенчатой «механикой» и четырехдиапазонным «автоматом». Стартовая цена хетчбэка на сегодняшний день составляет 499 000 рублей.