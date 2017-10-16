Объявлена дата премьеры Audi A7 Sportback нового поколения

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, Audi A7 Sportback построили на модульной платформе MLB Evo. По сравнению со своим предшественником лифтбэк немного увеличился в габаритах, а также «похудел» на несколько килограммов.

По предварительным данным, в движение новинку будут приводить шестицилиндровые бензиновые и дизельные турбомоторы. К тому же в продаже появится модификация с четырехлитровым дизельным V8 с тройным наддувом. Прочие технические подробности пока не раскрываются.

Audi A7 Sportback нынешнего поколения продается в России в двух модификациях с двухлитровым 249-сильным и трехлитровым 333-сильным двигателями. На сегодняшний день минимальная цена машины составляет 3 700 000 рублей.