Российские продажи автомобилей с пробегом выросли на 1,6%

На долю автомобилей LADA по результатам сентября приходится 27% от общего объема вторичного рынка. В прошлом месяце наши соотечественники приобрели примерно 126 100 вазовских машин с пробегом.

На втором месте обосновалась Toyota — автомобили японской марки разошлись тиражом в 51 400 экземпляров. Замыкает лидерскую тройку Nissan: машины этого производителя выбрали 25 100 человек, сообщает агентство «Автостат».

Самой востребованной моделью остается хетчбэк LADA 2114 (13 500 проданных автомобилей). Следом идут LADA 2107 (12 100 машин) и Ford Focus (11 900 авто).

Остается лишь добавить, что по итогам первых девяти месяцев года объем вторичного авторынка в России составил 3,9 млн. машин — а это на 1,6% больше, нежели за аналогичный период прошлого года.