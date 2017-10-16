УАЗ «Патриот» вошел в ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников

УАЗ «Патриот» в минувшем месяце разошелся тиражом в 1926 автомобилей. В общем зачете по итогам сентября модель стала 22-й, а среди кроссоверов и внедорожников — девятой.

Лидерскую позицию занимает кроссовер Hyundai Creta, в пользу которого сделали выбор 5843 покупателя. Следом идут Renault Duster и Renault Kaptur — официальные дилеры продали 4145 и 2678 машин соответственно. Замыкают лидерскую пятерку внедорожники LADA 4x4 и Chevrolet Niva — обладателями этих автомобилей стали 2509 и 2497 человек.

За пределами ТОП-5 оказались Volkswagen Tiguan (2459 кроссоверов), Toyota RAV4 (2441 машины), KIA Sportage (1932 автомобиля), а также УАЗ «Патриот» и Mazda CX-5 (1806 авто).