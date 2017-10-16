В Калуге выпустили 100 000 Skoda Rapid

Производство полного цикла Skoda Rapid наладили на калужском предприятии Volkswagen в феврале 2014 года. А в 2015-м на заводе начали выпускать 1,6-литровые моторы MPI, которыми оснащаются все модели Skoda, ориентированные на российский авторынок.

Напомним, что в конце июня нынешнего года в Калуге приступили к сборке обновленного «Рапида». Моторный ряд рестайлингого лифтбэка включает в себя три бензиновых двигателя мощностью в 90, 110 и 125 л. с., агрегатированных — на выбор покупателя — с пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом».

Skoda Rapid продается в нашей стране в четырех комплектациях. Обзавестись лифтбэком в базовой версии Entry можно, заплатив от 611 000 рублей, в то время как за машину в топовой Style дилеры попросят уже не менее 813 000 рублей.