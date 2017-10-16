В Tesla уволены 700 человек, недовольных Маском

Фото: www.inverse.com
По оценкам самих работников, сделанных на условиях анонимности из-за боязни репрессий, из компании уволены от 400 до 700 человек — инженеров, менеджеров и рабочих завода. В официальных комментариях руководство Tesla не только отказывается назвать точное число потерявших работу сотрудников, но и заявляет, что никакого локаута не было в принципе
Эдуард Раскин

Опрошенные изданием Mercury News работники заявили, что увольнения происходили безо всяких предварительных предупреждений, и текучесть кадров в нынешнем году будет сопоставима с прошлогодней. Причем пострадали в первую очередь те, кто участвовал в профсоюзной работе и был недоволен тяжелыми условиями работы и низкой заработной платой.

Удивительно, что волна сокращений прокатилась по производственным структурам компании как раз в то время, когда она заявила о планах увеличить производство автомобилей в пять раз (!) за счет нового седана Model 3. Однако за последний квартал «недорогой» электромобиль был выпущен в количестве всего 260 вместо заявленных 1500 экземпляров, несмотря на то, что список ожидающих его включает более 450 000 клиентов, оплативших депозит в размере 1000 долларов.

Фото: autoweek.com

Тем не менее, генеральный директор Илон Маск не теряет бодрости духа и продолжает настаивать на голубом глазу, что в 2018 году компания увеличит выпуск продукции до полумиллиона электромобилей. Инвесторам он пообещал создание высокоавтоматизированного производства, рассчитанного на изготовление до 10 000 машин в неделю, а работникам — «производственный ад».

К тому, что постоянное вранье Маска сходит ему с рук, уже все давно привыкли. Начать преследование компании, балансирующей на грани банкротства и хронически не выполняющей обязательств, по-видимому, для американской Фемиды невозможно. Ведь тем самым будет нанесен тяжелейший удар по всей политике поддержки электромобилей, ибо Tesla представляется флагманом и самой технологичной компанией в отрасли. Кстати, именно поэтому не получила широкого распространения информация о том, насколько низок у действительности уровень организации производства на заводах фирмы.

Ну а пока Tesla объявила об убытках во втором квартале в размере 336 млн. долларов.

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16 октября 2017
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