В Tesla уволены 700 человек, недовольных Маском

Опрошенные изданием Mercury News работники заявили, что увольнения происходили безо всяких предварительных предупреждений, и текучесть кадров в нынешнем году будет сопоставима с прошлогодней. Причем пострадали в первую очередь те, кто участвовал в профсоюзной работе и был недоволен тяжелыми условиями работы и низкой заработной платой.

Удивительно, что волна сокращений прокатилась по производственным структурам компании как раз в то время, когда она заявила о планах увеличить производство автомобилей в пять раз (!) за счет нового седана Model 3. Однако за последний квартал «недорогой» электромобиль был выпущен в количестве всего 260 вместо заявленных 1500 экземпляров, несмотря на то, что список ожидающих его включает более 450 000 клиентов, оплативших депозит в размере 1000 долларов.