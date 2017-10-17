Баварцы вывели на тесты BMW 3-й серии с гибридной установкой

На водительской двери BMW 3-й серии, замеченного на тестах, видна наклейка «Hybrid Test Vehicle», которая говорит нам о том, что автомобиль укомплектован гибридным агрегатом. По предварительным данным, максимальная дальность хода этой машины исключительно на электрической тяге составит порядка 50 километров. Других технических подробностей о «зеленой» баварской «трешке» пока нет.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что BMW 3-й серии нового, уже седьмого поколения построят на модульной платформе CLAR — автомобиль увеличится в габаритах, но станет легче примерно на 40 килограммов. А вот силовые агрегаты, предположительно, останутся прежними. К тому же появится несколько новых модификаций, среди которых M340i с 370-сильным турбомотором, M3 с двигателем мощностью 500 л. с., а также полностью электрическая версия.

Остается добавить, что баварцы презентуют новинку, вероятнее всего, к концу 2018 года.