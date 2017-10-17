BMW 7-й серии получил в России новую спецверсию

Кузов BMW 7-й серии Individual edition Black Ice окрасили в эксклюзивный цвет «Морозный черный» металлик, в то время как ручки дверей, радиаторную решетку и планку на крышке багажника оформили в «Глянцевом черном». Седан обзавелся аэродинамическим пакетом M Sport и легкосплавными кованными 20-дюймовыми дисками V-spoke 649 I.

Интерьер машины также выполнен в темных тонах. Салон отделан черной кожей Nappa, а потолок обит алькантарой цвета «Антрацит». Кроме того, на лакированной передней панели красуется логотип edition Black Ice.

Новинка может похвастать лазерными фарами головного цвета, ассистентом парковки с режимом дистанционного управления, системой кругового обзора и пакетом Executive Drive Pro с функцией сканирования дорожного полотна.

BMW 7-й серии Individual edition Black Ice будут выпускать ограниченным тиражом и только под заказ. Цены на новинку производитель не называет. Напомним, что обзавестись обычной баварской «семеркой» можно, заплатив от 4 540 000 рублей.