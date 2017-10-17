Brilliance выпустил обновленную версию популярного бюджетника

Производитель из Поднебесной выпускает новую версию кросс-вэна SWM X3, чья внешность преобразилась за счет пластикового обвеса и расширенных колесных арок. Максимальная комплектация получит систему стабилизации, датчик давления в шинах, камеру заднего вида и другие полезные опции. Длина кузова составляет 4615 мм, ширина и высота — 1790 мм при размере колесной базы в 2725 мм. Модель предлагается с семиместным салоном.

Переднеприводный кросс-вэн Brilliance SWM X3 оснащается полуторалитровым турбомотором мощностью 156 л. с. и 1,6-литровым «атмосферником» производительностью 117 л. с.. На выбор предлагается шестиступенчатый «автомат» либо пятискоростная «механика». В минимальной комплектации модель оценена в 59 900 юаней или 523 000 рублей. В стандартное оборудование входит кондиционер, мультифункциональный руль и аудиостсиема.

Не так давно «АвтоВзгляд» анонсировал продажи нового кроссовера Brilliance V6, также ориентированного на внутренний авторынок. Накануне же в интернете появились первые фотографии машины совершенно без камуфляжа.