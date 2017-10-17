Какие автомобили с ДВС признали самыми экономичными в мире

Хетчбэк Ford Fiesta, оснащенный 1,5-литровым 118-сильным дизельным мотором, одержал победу в общем зачете марафона топливной экономичности, преодолев 570 километров со средним расходом 2,3 л/100 км. Как оказалось, дизельная «Фиеста» может «поглощать» на 34% меньше топлива, чем заявлено в спецификациях модели.

Другая Fiesta, с литровым 123-сильным EcoBoost, оказалась первой среди бензиновых автомобилей. Экипаж во главе с бывшим пилотом заводской раллийной команды Ford продемонстрировал результат, равный 2,9 л/100 км, что на 33% ниже официальных данных о расходе топлива машины в этой модификации.