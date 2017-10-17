Какие автомобили с ДВС признали самыми экономичными в мире

Фото: Ford
Хетчбэки Ford Fiesta и пикап Ford Ranger победили на ежегодном марафоне топливной экономичности MPG Marathon в Великобритании. Пилоты на «Фиестах» установили новые рекорды расхода горючего, в то время как экипаж Ford Ranger проехал на одном баке более 1600 километров.
Виктория Базылева

Хетчбэк Ford Fiesta, оснащенный 1,5-литровым 118-сильным дизельным мотором, одержал победу в общем зачете марафона топливной экономичности, преодолев 570 километров со средним расходом 2,3 л/100 км. Как оказалось, дизельная «Фиеста» может «поглощать» на 34% меньше топлива, чем заявлено в спецификациях модели.

Другая Fiesta, с литровым 123-сильным EcoBoost, оказалась первой среди бензиновых автомобилей. Экипаж во главе с бывшим пилотом заводской раллийной команды Ford продемонстрировал результат, равный 2,9 л/100 км, что на 33% ниже официальных данных о расходе топлива машины в этой модификации.

Фото: Ford

Ford Ranger с дизельным 2,2-литровым 156-сильным двигателем установил мировой рекорд по максимальной дистанции, пройденной пикапом на одном баке топлива — 1616 километров. Средняя скорость автомобиля во время заезда, продлившегося 30 часов, составила 60 км/ч.

Любопытно, что производители один за другим выпускают новые автомобили с гибридными силовыми установками, утверждая, что такие машины гораздо экономичнее бензиновых и дизельных. Однако, как мы убедились на практике Ford, транспортные средства с традиционными ДВС слишком рано списывать со счетов. И лучше бы автостроители совершенствовали существующие технологии, нежели вкладывали огромные средства в разработку сомнительных гибридов, электрокаров и прочих «зеленых» автомобилей.

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17 октября 2017
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