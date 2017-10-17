Миллион машин Mercedes-Benz отзывают из-за проблем с подушками безопасности

Как сообщает Reuters, под сервисную кампанию подпадают Mercedes-Benz A-, B-, C-, E-Class, а также CLA, GLA и GLC, выпущенные в период с 2012 года по настоящее время. Известно, что 400 000 машин отзывают в Великобритании, 495 000 — в США, около 76 000 — в Канаде, а все остальные — в Германии. Информации о том, продавались ли потенциально неисправные автомобили в нашей стране, пока нет.

Причиной проведения отзывной акции послужил заводской дефект, из-за которого подушки безопасности срабатывают самопроизвольно, в результате чего водители и пассажиры могут получить травмы. Производителю известно о нескольких подобных прецедентах, однако смертельных случаев зафиксировано не было.