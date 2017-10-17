Производство легковых автомобилей в России увеличилось на 21%

Фото: www.youtube.com
За первые девять месяцев нынешнего года российские автомобильные заводы выпустили около 977 000 легковых машин. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года объем произведенных легковушек увеличился на 21,4%.
Виктория Базылева

Как сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат), в сентябре с конвейеров российских предприятий сошло порядка 126 000 легковых автомобилей, а это на 21,9% больше, нежели в первом осеннем месяце 2016-го.

Кроме того, в нашей стране выросли объемы производства грузовых машин. С начала года было собрано 108 000 грузовиков — на 14,2% больше, чем в январе-сентябре прошлого года. В частности, в сентябре заводы выпустили 16 300 (+14,4%) большегрузов.

Стоит также отметить, что по итогам первых трех кварталов до 18 500 экземляров (+12,3%) увеличилось производство автобусов.

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17 октября 2017
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