Производство легковых автомобилей в России увеличилось на 21%

Как сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат), в сентябре с конвейеров российских предприятий сошло порядка 126 000 легковых автомобилей, а это на 21,9% больше, нежели в первом осеннем месяце 2016-го.

Кроме того, в нашей стране выросли объемы производства грузовых машин. С начала года было собрано 108 000 грузовиков — на 14,2% больше, чем в январе-сентябре прошлого года. В частности, в сентябре заводы выпустили 16 300 (+14,4%) большегрузов.

Стоит также отметить, что по итогам первых трех кварталов до 18 500 экземляров (+12,3%) увеличилось производство автобусов.