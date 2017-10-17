Volkswagen Jetta седьмого поколения вновь замечена на тестах

Судя по снимкам, опубликованным порталом Motor Authority, новая Jetta во многом будет схожа с концептуальной моделью New Midsize Coupe, которую Volkswagen представил в 2014 году. Кроме того, некоторые решения для седана дизайнеры позаимствовали у последнего Polo и абсолютного нового Arteon. В частности, мы видим покатую крышу, перелицованные бампера и видоизмененную оптику. Нельзя не обратить внимание на иную форму капота, короткий передний и длинный задний свесы.

Известно, что в основу Jetta седьмого поколения легла модульная платформа MQB, которая пришла на смену устаревшей «тележке» PQ35. По предварительным данным, в линейку двигателей войдут те же 1,5- и 2,0-литровые турбомоторы, что трудятся под капотами хетчбэков Golf.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, производство новой Jetta наладят на мексиканском заводе Volkswagen, где в настоящее время собирают Golf и Tiguan. Вероятнее всего, премьера новинки состоится в начале следующего года, а в продаже автомобиль появится ближе к лету. О том, когда седан доберется до России, пока ничего неизвестно.