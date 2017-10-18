Hyundai выпустила «заряженную» версию седана Elantra

Над этим автомобилем инженеры Hyundai трудились совместно со специалистами Blood Type Racing (BTR). Elantra, как и полагается, обзавелась спортивной подвеской — в частности, койловерами HSD, модернизированными стойками, а также рычагами и стабилизаторами поперечной устойчивости от Pierce Motorsports.

На смену заводским 18-дюймовым легкосплавным дискам пришли 19-дюймовые колеса SSR GTXo1, обутые в резину Toyo T1 Sport. Выхлопная система — Pierce Motorsports, тормоза — Fella.

В движение «заряженную» Elantra приводит 1,6-литровый турбомотор, который управляется специальным программным обеспечением от BTR. Правда, технические характеристики этого агрегата пока не раскрываются.

Как сообщает Motor Trend, помимо BTR Edition Elantra Sport на выставку Hyundai также привезет Rockstar Energy Moab Extreme Off-Roader Santa Fe и хотхетч i30 N. Автосалон SEMA откроется уже 31 октября, а значит в скором времени корейцы раскроют все подробности о своих новинках.