Названа дата премьеры самого быстрого дорожного гиперкара McLaren

Фото: www.autocar.co.uk
Представители McLaren подтвердили информацию о том, что в компании ведется работа над самым мощным дорожным гиперкаром в истории марки. Официальная премьера автомобиля, который получит название P15, состоится в марте 2018 года на Женевском моторшоу.
Виктория Базылева

Как сообщает издание Autocar со ссылкой на собственные источники, новый двухместный гиперкар станет самой быстрой машиной McLaren, если не брать в расчет гибридный P1 GTR.

По предварительным данным, под капотом P15 поселится четырехлитровый бензиновый битурбированный V8 мощностью 800 л. с. Двигатель агрегатируют с усовершенствованной семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

В основу гиперкара ляжет модернизированный карбоновый монокок Monocage II — та же конструкция, что и у 720S, дебютировавшего в начале этого года. Кузов машины по большей части будет выполнен из композитных материалов. Общая масса автомобиля составит порядка 1300 килограммов.

Предполагается, что McLaren P15 выпустят ограниченным тиражом примерно в 500 экземпляров. За этот гиперкар покупателю придется выложить как минимум 700 000 евро.

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18 октября 2017
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