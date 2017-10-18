Названа дата премьеры самого быстрого дорожного гиперкара McLaren

Как сообщает издание Autocar со ссылкой на собственные источники, новый двухместный гиперкар станет самой быстрой машиной McLaren, если не брать в расчет гибридный P1 GTR.

По предварительным данным, под капотом P15 поселится четырехлитровый бензиновый битурбированный V8 мощностью 800 л. с. Двигатель агрегатируют с усовершенствованной семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

В основу гиперкара ляжет модернизированный карбоновый монокок Monocage II — та же конструкция, что и у 720S, дебютировавшего в начале этого года. Кузов машины по большей части будет выполнен из композитных материалов. Общая масса автомобиля составит порядка 1300 килограммов.

Предполагается, что McLaren P15 выпустят ограниченным тиражом примерно в 500 экземпляров. За этот гиперкар покупателю придется выложить как минимум 700 000 евро.