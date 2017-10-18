УАЗ признал пожароопасность внедорожников Patriot

Фото: АвтоВзгляд
Недавно в редакцию портала «АвтоВзгляд» обратился очередной обладатель сгоревшего UAZ Patriot, посчитавший своим долгом довести до сведения поклонников и владельцев флагманского внедорожника то, что в этой машине действительно присутствуют конструктивные недоработки.
Вячеслав Василенко

О случаях самопроизвольного возгорания «Патриотов» портал «АвтоВзгляд» уже неоднократно рассказывал, как и о том, что Ульяновский завод наотрез отказывается соглашаться с наличием в этих авто конструктивно-технических дефектов — даже несмотря на то, что в ряде случаев сей факт подтверждают комплексные экспертные исследования, в том числе инициированные судом.

Впрочем, буквально на днях ульяновцы все же учли мнение специалистов, проводивших подобную экспертизу. Более того: они решили не доводить очередной случай, связанный с воспламенением UAZ Patriot, до суда.

Еще бы, ведь некоторое время назад один из владельцев одержал в судебном порядке победу над УАЗом. Теперь предприятию необходимо возместить собственнику сгоревшей машины ущерб и расходы, которые он понес в связи с проведением исследования и обращением в суд.

Похоже, «уазовцы» все-таки решили не дергать судьбу за ухо и, опережая события, согласились с претензией «счастливого» обладателя пресловутого внедорожника, точнее, его остатков.

Фото: АвтоВзгляд

Судя по результатам экспертизы, пожар в его автомобиле 2012 года выпуска «произошел из-за возникновения аварийного режима работы электропроводов в районе задней правой части моторного отсека». Причина — «скрытый производственный дефект электропроводки: в результате теплового проявления электрического тока — переходного сопротивления в фастонном соединении или месте обжимов проводов разъемами произошло воспламенение рядом расположенного полимерного материала».

В распоряжении портала «АвтоВзгляд» находятся и результаты исследования, и ответ Ульяновского завода на досудебную претензию автовладельца.

Фото: АвтоВзгляд

В итоге представители UAZ, подтвердив наличие в авто конструктивного недостатка, пообещали «погорельцу» выплатить 455 000 рублей в качестве компенсации за причиненный ущерб и еще 60 000 — за расходы на экспертизу. Браво!

В завершение стоит добавить, что многочисленные пользователи интернет-сообщества УАЗ в настоящий момент собирают подписи для подачи коллективного иска. Помимо прочего, «уазоводы» хотят добиться от предприятия организации отзывной кампании, а уж отреагируют ли на это ульяновцы — большой вопрос. Но лучше бы отреагировали, пока в их машинах еще никто не сгорел.

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18 октября 2017
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