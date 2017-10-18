УАЗ признал пожароопасность внедорожников Patriot

О случаях самопроизвольного возгорания «Патриотов» портал «АвтоВзгляд» уже неоднократно рассказывал, как и о том, что Ульяновский завод наотрез отказывается соглашаться с наличием в этих авто конструктивно-технических дефектов — даже несмотря на то, что в ряде случаев сей факт подтверждают комплексные экспертные исследования, в том числе инициированные судом.

Впрочем, буквально на днях ульяновцы все же учли мнение специалистов, проводивших подобную экспертизу. Более того: они решили не доводить очередной случай, связанный с воспламенением UAZ Patriot, до суда.

Еще бы, ведь некоторое время назад один из владельцев одержал в судебном порядке победу над УАЗом. Теперь предприятию необходимо возместить собственнику сгоревшей машины ущерб и расходы, которые он понес в связи с проведением исследования и обращением в суд.

Похоже, «уазовцы» все-таки решили не дергать судьбу за ухо и, опережая события, согласились с претензией «счастливого» обладателя пресловутого внедорожника, точнее, его остатков.