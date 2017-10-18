Универсал Ford Focus нового поколения выкатили на тесты

Американцы выкатили универсал будущего «Фокуса» на тестовые испытания, которые проходят по дорогам общего пользования в Германии. Параллельно машина засветилась и на Нюрбургринге, о чем свидетельствуют снимки, сделанные журналистами Automedia.

Уже известно, что новый Ford Focus получил видоизмененные переднюю и заднюю оптику, капот, боковые панели, а также бамперы. Кроме того, производитель наделил новинку целой кучей электронных ассистентов и кардинально доработанной мультимедиасистемой SYNC.

Что касается силовой линейки, то в нее, вероятнее всего, войдут бензиновые движки семейства EcoBoost мощностью от 99 до 138 л. с., а также бодрые и экономичные дизельные моторы. Наряду с механической коробкой передач появится и подвергшийся серьезной модернизации «робот» PowerShift, который обещает больше не досаждать владельцам «Фокусов» в ходе эксплуатации своими неполадками.