В интернете появились рендеры Land Rover Defender нового поколения

В интервью Automotive News главный дизайнер Land Rover Джерри Макговерн рассказал, что новый Defender будет столь же уникальным, как и прародитель. По его словам, внедорожник сохранит плоские кузовные элементы, угловатость и простоту конструкции, однако некоторые моменты британцы все же подкорректируют. В частности, автомобиль получит более современные фонари и несколько новых цветов окраски кузова.

Джерри Макговерн отметил, что Defender будет продаваться во всех странах, где представлена марка Land Rover. Но даже ориентировочные сроки выхода машины на авторынок главный дизайнер компании называть не стал. По мнению наших зарубежных коллег это произойдет не раньше, чем через два года.