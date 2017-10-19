LADA Vesta получит новый турбированный мотор Renault

Фото: av.by
Компания Renault разработала новый 1,3-литровый мотор TCe, предназначенный для кроссовера Captur, хетчбэка Megane и минивэна Scenic. Однако одной из первых моделей, на которой опробуют агрегат, станет отечественная LADA Vesta.
Виктория Базылева

Информация о том, что Renault выпустила новый турбированный двигатель появилась в зарубежных СМИ еще в начале нынешнего года. Известно, что рабочий объем этого мотора составляет 1,3 литра, а мощность — 150 л. с. и пиковый крутящий момент 250 Нм, сообщает Carscope.

По неподтвержденным данным, АВТОВАЗ уже адаптирует агрегат Renault под LADA Vesta. Однако тольяттинцам предстоит решить еще одну проблему: ни французские механические коробки JR5 и JH3, ни отечественная ВАЗ-21807 на рассчитаны на столь высокий крутящий момент. А значит производителю придется «искать» другую КП.

Остается лишь добавить, что никаких конкретных сроков появления в продаже «Вест» с турбомотором пока не называется.

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19 октября 2017
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