LADA Vesta получит новый турбированный мотор Renault

Информация о том, что Renault выпустила новый турбированный двигатель появилась в зарубежных СМИ еще в начале нынешнего года. Известно, что рабочий объем этого мотора составляет 1,3 литра, а мощность — 150 л. с. и пиковый крутящий момент 250 Нм, сообщает Carscope.

По неподтвержденным данным, АВТОВАЗ уже адаптирует агрегат Renault под LADA Vesta. Однако тольяттинцам предстоит решить еще одну проблему: ни французские механические коробки JR5 и JH3, ни отечественная ВАЗ-21807 на рассчитаны на столь высокий крутящий момент. А значит производителю придется «искать» другую КП.

Остается лишь добавить, что никаких конкретных сроков появления в продаже «Вест» с турбомотором пока не называется.