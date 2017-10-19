Названы самые популярные автомобили в Москве

Прежний лидер — Hyundai Solaris опустился на вторую строчку рейтинга самых популярных моделей. В пользу этих автомобилей в прошлом месяце сделали выбор 869 москвичей (-4%), сообщает агентство «Автостат». На третьем месте расположился кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом в 665 экземпляров (+25%).

Замыкают лидерскую пятерку Volkswagen Polo и Skoda Octavia — обладателями этих автомобилей стали 635 и 631 человек соответственно. Следом идут Skoda Rapid (568 проданных лифтбэка), Volkswagen Tiguan (442 кроссовера), Toyota Camry (332 седана), а также KIA Optima (326 машины) и Nissan X-Trail (323 автомобиля).

Отметим, что всего в минувшем месяце в Москве было продано 17 100 новых легковушек, а это на 6% больше, чем в сентябре прошлого года.