Названы самые популярные автомобили в Москве

Фото: Toyota
По итогам минувшего месяца самым продаваемым среди новых легковых автомобилей в Москве стал KIA Rio. В сентябре столичные дилеры реализовали 1101 седан — на 20% больше, нежели в первом осеннем месяце 2016 года.
Виктория Базылева

Прежний лидер — Hyundai Solaris опустился на вторую строчку рейтинга самых популярных моделей. В пользу этих автомобилей в прошлом месяце сделали выбор 869 москвичей (-4%), сообщает агентство «Автостат». На третьем месте расположился кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом в 665 экземпляров (+25%).

Замыкают лидерскую пятерку Volkswagen Polo и Skoda Octavia — обладателями этих автомобилей стали 635 и 631 человек соответственно. Следом идут Skoda Rapid (568 проданных лифтбэка), Volkswagen Tiguan (442 кроссовера), Toyota Camry (332 седана), а также KIA Optima (326 машины) и Nissan X-Trail (323 автомобиля).

Отметим, что всего в минувшем месяце в Москве было продано 17 100 новых легковушек, а это на 6% больше, чем в сентябре прошлого года.

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19 октября 2017
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