Обманувшая заказчиков Tesla ищет виноватых на стороне

Фото: electrek.co
За все свои неудачи, срывы планов и графиков, проколы в качестве продукции руководство американского производителя электромобилей решило оправдать одним махом и при этом остаться белыми и пушистыми. Оказывается, во всем виноваты поставщики.
Эдуард Раскин

То, что американский производитель электромобилей постоянно — как бы это сказать помягче? — троллит и разводит на деньги своих клиентов, понятно любому мало-мальски непредвзятому наблюдателю. В последнее время у виртуоза-наперсточника Илона Маска что-то не ладится с операциями прикрытия. То на его головы начинают сыпаться как из ведра обвинения в конструктивных недоделках кроссовера Model X, то появляется отчет о немалых убытках компании, то катастрофически срываются планы производства Model 3, то всплывает информация о скандальном увольнении сотен работников компании.

Но мы же прекрасно понимаем, что Маск ни в чем из перечисленного виноват быть не может — от слова никак. Надо было бы валить все на русских хакеров. Но руководство автопроизводителя заявило, что узким местом в производстве оказались поставщики, которые не успевают подводить на завод Tesla комплектующие.

Фото: www.teslarati.com

И все бы ничего, но топ-менеджеры поделились сим откровением с экспертом-аналитиком компании Oppenheimer & Co. Колином Рашем, который не преминул констатировать в беседе с журналистом издания Barron’s Next, что он прогнозирует еще большие потери Tesla в этом году. Эксперт снизил свою оценку убытков компании в связи со снижением курса акций с 4,95 до 7,02 доллара.

Это, между прочим, разница в 42%, но клиентов и инвесторов «Теслы», похоже, такие мелочи не волнуют. Их мысли всемерно устремлены в будущее, а о текущих потерях они не беспокоятся. Еще бы — они ведь вложили деньги в компанию, рыночная стоимость которой выше, чем у самого GM…

автопродажи, авторынок, производители, производство, электромобили
19 октября 2017
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