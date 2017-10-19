Обманувшая заказчиков Tesla ищет виноватых на стороне

То, что американский производитель электромобилей постоянно — как бы это сказать помягче? — троллит и разводит на деньги своих клиентов, понятно любому мало-мальски непредвзятому наблюдателю. В последнее время у виртуоза-наперсточника Илона Маска что-то не ладится с операциями прикрытия. То на его головы начинают сыпаться как из ведра обвинения в конструктивных недоделках кроссовера Model X, то появляется отчет о немалых убытках компании, то катастрофически срываются планы производства Model 3, то всплывает информация о скандальном увольнении сотен работников компании.

Но мы же прекрасно понимаем, что Маск ни в чем из перечисленного виноват быть не может — от слова никак. Надо было бы валить все на русских хакеров. Но руководство автопроизводителя заявило, что узким местом в производстве оказались поставщики, которые не успевают подводить на завод Tesla комплектующие.