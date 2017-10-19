Рассекречен обновленный седан Mazda6

Так, теперь уже в базовой комплектации Mazda6 располагает системой G-Vectoring Control, которая с помощью считывающих датчиков распознает нештатную дорожную ситуацию (к примеру, снос передней оси в повороте) и уменьшает крутящий момент двигателя путем пропуска зажигания. Кроме того, обновленная «шестерка» обзавелась комплексом систем активной безопасности i-ActivSense.

Если внешне седан, переживший рестайлинг, практически не отличается от предыдущей версии, то в салоне машины кое-какие изменения все же произошли. В частности, японцы использовали более качественные материалы отделки, установили новое рулевое колесо, другой проекционный дисплей и усовершенствованный мультимедийный комплекс с увеличенным тачпадом, сообщает Njcar.

Гамма двигателей Mazda6 для Китая по-прежнему включает в себя двухлитровый 158-сильный и 2,5-литровый 192-сильный моторы. Они агрегатируются — на выбор покупателя — с шестиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом».