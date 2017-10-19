Renault Sandero Stepway поступил в московский каршеринг

– Renault рада начать сотрудничество с компанией Car5, которая выбрала для своего парка переднеприводные кроссоверы Sandero Stepway. Уверены, что клиенты CAR5, которые совершают частые поездки за город, по достоинству оценят прекрасную внедорожную геометрию кузова, высокий клиренс и вместительный багажник Sandero Stepway, — говорит Дмитрий Новиков, директор по корпоративным продажам «Рено Россия».

Как сообщает пресс-служба Renault, в обозримом будущем компания Car5 планирует выйти на рынок Санкт-Петербурга. Первыми автомобилями оператора в Северной столице станут десять «внедорожных» хетчбэков Sandero Stepway.

Остается лишь добавить, что стоимость минуты аренды Sandero Stepway на сегодняшний день составляет 8 рублей. А за каждую минуту ожидания клиенту придется заплатить 2 рубля.