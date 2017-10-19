Скидки на машины по госпрограмме продлены на год

За три месяца на льготных условиях уже реализовано 48 000 автомобилей — из-за повышенного спроса программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2017 году завершатся досрочно. Когда именно закончится их действие, каждый банк-участник определит индивидуально, но в любом случае со следующего года они возобновятся.

Минпромторг отмечает, что кредитные договоры со скидками на проценты по обычным автокредитам («Классическое автокредитование») будут оформляться банками до конца текущего года. В настоящее время скидка составляет до 6,7 процентных пункта. Учитывая общую динамику продаж по программам стимулирования спроса, а также рост авторынка и производства, именно эти программы будут рассмотрены как ключевые по поддержке спроса в автопроме на следующий год.

Напомним, что за период январь-сентябрь 2017 года рынок вырос на 11,9 %, а темпы производства увеличились на 20,8% к аналогичному периоду 2016 года. «АвтоВзгляд» уже писал, почему именно продажи автомобилей в России растут с каждым месяцем. Покупать машины снова люди стали вовсе не от хорошей жизни.