В седанах Ford Mondeo российской сборки обнаружена неисправность

Фото: Ford
Компания Ford отзывает в России 297 седанов Mondeo, реализованных в период с января по сентябрь нынешнего года. Как оказалось, эти автомобили оборудованы неисправным электронным стояночным тормозом.
Виктория Базылева

– Причиной отзыва автомобилей Ford Mondeo с автоматическим электронным стояночным тормозом является дефект неполного разъединения задних тормозов при начале движения. Это может привести к повышению температуры задних тормозных колодок и ускоренному износу фрикционного материала, — говорится в сообщении Росстандарта.

Другими словами, из-за этого снижается эффективность тормозных механизмов и, как следствие, повышается вероятность отката транспортного средства.

В ближайшее время сотрудники дилерских центров Ford оповестят владельцев потенциально дефектных автомобилей о необходимости предоставить машину на сервис. Специалисты СТО абсолютно бесплатно выполнят перепрограммирование модуля антиблокировочной тормозной системы.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, автосервис, ремонт
19 октября 2017
190
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы