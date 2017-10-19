В седанах Ford Mondeo российской сборки обнаружена неисправность

– Причиной отзыва автомобилей Ford Mondeo с автоматическим электронным стояночным тормозом является дефект неполного разъединения задних тормозов при начале движения. Это может привести к повышению температуры задних тормозных колодок и ускоренному износу фрикционного материала, — говорится в сообщении Росстандарта.

Другими словами, из-за этого снижается эффективность тормозных механизмов и, как следствие, повышается вероятность отката транспортного средства.

В ближайшее время сотрудники дилерских центров Ford оповестят владельцев потенциально дефектных автомобилей о необходимости предоставить машину на сервис. Специалисты СТО абсолютно бесплатно выполнят перепрограммирование модуля антиблокировочной тормозной системы.