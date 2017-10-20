Состоялась премьера Audi A7 Sportback второго поколения

Внешне новый Audi A7 Sportback во многом схож с концептуальной моделью Prologue, представленной в 2016 году. Кроме того, дизайнеры позаимствовали некоторые решения у недавно сменившего поколение флагмана A8.

В салоне автомобиля появился большой 10,1-дюймовый тачпад мультимедийной системы. Чуть ниже — еще один 8,6-дюймовый экран, при помощи которого можно управлять климатической установкой. В качестве опций клиентам предложат проекционный дисплей и полностью цифровую приборную панель Audi virtual cockpit.