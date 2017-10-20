Состоялась премьера Audi A7 Sportback второго поколения

Фото: Audi
Компания Audi презентовала в Ингольштадте лифтбэк A7 Sportback второй генерации. В шоу-румы европейских дилеров новинка поступит в конце февраля, до нашей же страны автомобиль доберется чуть позже.
Виктория Базылева

Внешне новый Audi A7 Sportback во многом схож с концептуальной моделью Prologue, представленной в 2016 году. Кроме того, дизайнеры позаимствовали некоторые решения у недавно сменившего поколение флагмана A8.

В салоне автомобиля появился большой 10,1-дюймовый тачпад мультимедийной системы. Чуть ниже — еще один 8,6-дюймовый экран, при помощи которого можно управлять климатической установкой. В качестве опций клиентам предложат проекционный дисплей и полностью цифровую приборную панель Audi virtual cockpit.

Фото: Audi

В основу нового Audi A7 Sportback легла модульная платформа MLB Evo. Длина автомобиля по-прежнему составляет 4969 мм, а вот колесная база выросла с 2914 до 2926 мм. Объем багажного отделения варьируется от 535 до 1390 литров в зависимости от положения спинок задних сидений.

Лифтбэк вооружили трехлитровым мотором V6 TFSI мощностью 340 л. с. и с максимальным крутящим моментом 500 Нм. До первой сотни новинка разгоняется за 3,5 секунды, а его скорость ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч. Представители Audi также отметили, что спустя некоторое время в продаже появятся еще несколько модификаций с четырех- и шестицилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями.

Фото: Audi

Audi A7 Sportback порадует покупателя и широким списком оснащения. Автомобиль может похвастать, помимо прочего, парковочным автопилотом Audi AI, системой динамического рулевого управления и спортивным дифференциалом.

Остается лишь добавить, что производство Audi A7 Sportback второго поколения наладят на заводе компании в немецком городе Неккарзульме. Как сообщает пресс-служба марки, европейские продажи новинки начнутся уже в феврале следующего года. Когда лифтбэк приедет в Россию — пока неизвестно. Напомним, что приобрести машину нынешней генеарции можно по цене 3 700 000 рублей.

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20 октября 2017
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