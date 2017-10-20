В Приморье строится новый завод Mazda

Фото: ar.pinterest.com
Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, совместное предприятие «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» приступило к строительству во Владивостоке завода по выпуску двигателей.
Эдуард Раскин

СП, созданное японской компанией Mazda Motor Corporation и российским «Соллерс» ведут строительство завода на территории опережающего развития «Надеждинская».

— Сейчас проходит устройство фундамента здания. Кроме того, уже ведется активная подготовка по направлению на обучение значительной части персонала «Мазда Соллерс» в Японию. Организованы переговоры с поставщиками оборудования для будущего завода двигателей, — приводит «Интерфакс» слова и. о. директора департамента промышленности Приморского края Алексея Пикалева.

Персонал для завода планируется набирать в Приморье и отправлять на обучение на завод Mazda в Японию, так что новое предприятие обеспечит рабочие места для 150 человек. Здесь будет производиться сборка и механообработка двигателей семейства SkyActiv-G. Запланированная мощность завода — 50 тысяч двигателей в год, объем капиталовложений в проект составит более 3 млрд рублей.

авторынок, производители, производство, автозаводы
20 октября 2017
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