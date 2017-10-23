Названы самые дешевые в эксплуатации автомобили

Среднюю стоимость владения той или иной машины специалисты ААА рассчитывали, исходя в первую очередь из данных о топливной экономичности, расходах на сервисное обслуживание, налоги и страховку. Исследование охватило автомобили с пробегом около 24 000 километров.

Как оказалось, самая низкая стоимость владения в США — у компактных седанов и хетчбэков. Владельцы машин этого класса тратят на содержание транспортного средства в среднем 6354 доллара. На второй строчке расположились компактные кроссоверы, которые «требуют» у автомобилистов 7606 долларов в год. Замыкают же лидерскую тройку гибриды — на такие машины американцы расходуют 7687 «зеленых».

Следом в рейтинге идут среднеразмерные седаны (8117 долларов), электромобили ($8439), минивэны ($9146), большие седаны ($9399) и среднеразмерные кроссоверы ($9451). Самыми дорогими эксперты признали пикапы, на содержание которых автолюбители тратят в среднем 10 054 доллара ежегодно.