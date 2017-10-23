От Северной Кореи потребовали расплаты за Volvo

Шведская радиостанция KBS со ссылкой на доклад местной страховой компании EKN сообщила, что КНДР задолжала Швеции около $330 млн. Оказывается еще в 1974 году Корейская народно-демократическая республика закупила в Швеции несколько тысяч машин марки Volvo. Машины уехали на Корейский полуостров, а денег за них шведы так и не увидели. Первоначально, пишет ТАСС, долг составлял $73 млн. Но за прошедшие с тех пор 43 года его сумма выросла примерно 4,5 раза — благодаря набежавшим процентам. На данный момент эти $330 млн составляют почти половину суммарной задолженности других стран перед Швецией. Судя по всему, долг будет копиться и дальше, поскольку северокорейское государство никак не реагирует на требования заплатить по долгам прошлого века. Но кое-какие надежды на взыскание причитающихся денего имеются. Ведь сейчас Volvo полностью контролируют китайцы из Geely. А Китай традиционно считается «крышей» северокорейского режима. Быть может, китайские товарищи как-то смогут со временем повлиять на корейских «кидал».