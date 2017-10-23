В Приморье построят предприятие по утилизации автомобилей

Соглашение о возведении в Приморье первого на Дальнем Востоке предприятия по утилизации и переработке автомобилей было подписано в сентябре на Восточном экономическом форуме, сообщают РИА «Новости».

Как заявил президент японской компании Arai Shoji Co. Ltd. Араи Редзо, на сегодняшний день в Приморье зарегистрировано порядка 1,2 млн. машин старше 20 лет. Кроме того, в регион каждый месяц экспортируется около 5000 подержанных автомобилей из Японии. Согласно подсчетам, примерно 1 млн. транспортных средств нуждаются в утилизации, а потому строительство завода крайне необходимо.

– Резидент завершил проектирование и вышел на строительную площадку, где ведутся подготовительные работы и планировка территории. В среду, 25 октября, на площадке ТОР «Надеждинская» состоится торжественная церемония запуска проекта, приуроченная к началу строительства предприятия, — говорится в сообщении администрации Приморья.