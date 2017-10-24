Пикап Nissan Titan приедет в Россию

В Nissan уверены, что пикап Titan, продающийся в настоящее время только в Северной Америке, найдет своего покупателя и в других странах. Так, по данным Automotive News, в качестве основных потенциальных рынков японцы в настоящее время рассматривают Китай, Австралию, Ближний Восток и Россию. Прочие подробности пока не сообщаются.

Впрочем, надо сказать, что на пикапы в нашей стране на сегодняшний день приходится не более 1% всех продаж. Увидительно, что руководители Nissan всерьез рассчитывают с помощью грузовичка укрепить свои позиции в России, где автомобили этого сегмента пользуются крайне низким спросом.

Напомним, что производство Nissan Titan налажено на заводе альянса в американском штате Миссисипи. Пикап оснащается 5,6-литровым бензиновым V8 мощностью 390 л. с. и семиступенчатой автоматической коробкой передач. Отметим также, что покупателям предлагаются две модификации модели: с двойной и одинарной кабиной.