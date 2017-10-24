Во Владивостоке представили макет летающего автомобиля

Летающий автомобиль, получивший название Furia N1, будет вмещать двух человек. Багажного отделения не предусмотрено — его место займет реактивная установка. Корпус транспортного средства разработчики планируют сделать из углепластика, так как по мнению авторов проекта, это самый легкий, прочный и доступный материал.

Представители Российского конструкторского бюро «4232» также рассказали РИА «Новости», что Furia N1 сможет находиться в воздухе не более пяти минут и преодолевать небольшие расстояния. Прочих технических подробностей инженеры раскрывать не стали.

Кроме того, разработчики отметили, что создание и тестирование реальной модели летающего автомобиля стоит очень дорого. А потому конструкторское бюро в настоящее время находится в поиске инвесторов, которых мог бы заинтересовать этот проект.