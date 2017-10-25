Mazda показала в Токио предвестника Mazda3 нового поколения

Новинка выполнена в соответствии с фирменной дизайнерской концепцией KODO, которая впервые была представлена на кроссовере CX-5 пять лет назад. Концепт-кар KAI является предвестником моделей Mazda3 и Mazda6 следующей генерации. Премьера этих машин, напомним, запланирована на 2019 и 2020 год соответственно.