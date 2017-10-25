Mazda показала в Токио предвестника Mazda3 нового поколения

Концептуальный хетчбэк Mazda KAI оснащен новым мотором SKYACTIV-X. Ключевая особенность этого агрегата заключается в том, что это первый в мире бензиновый двигатель внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия. Автомобили, укомплектованные этой установкой, отличаются улучшенными динамическими характеристиками и сниженным расходом топлива.
На Токийском автосалоне компания Mazda презентовала новый семиместный кроссовер CX-8, а также два концептуальных автомобиля — Vision Coupe и KAI. Последний призван дать представление о том, какими будут Mazda3 и Mazda6 нового поколения.
- Фото: Вячеслав Василенко
- Фото: Вячеслав Василенко
Новинка выполнена в соответствии с фирменной дизайнерской концепцией KODO, которая впервые была представлена на кроссовере CX-5 пять лет назад. Концепт-кар KAI является предвестником моделей Mazda3 и Mazda6 следующей генерации. Премьера этих машин, напомним, запланирована на 2019 и 2020 год соответственно.
299