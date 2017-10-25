Универсалы LADA Vesta SW и Vesta SW Cross поступили к дилерам

LADA Vesta SW и Vesta SW Cross оснащаются 1,6-литровым 106-сильным и 1,8-литровым 122-сильным моторами. Коробки передач — пятиступенчатая «механика» и пятидиапазонный «робот». Уже в базовой комплектации универсалы располагают кондиционером, трехуровневым обогревом передних сидений, центральным подлокотником с боксом для хранения вещей, системой электронного контроля устойчивости, парктроником и системой помощи при старте на подъеме. Кроме того, автомобили порадуют покупателей возможностью управления аудиосистемой посредством кнопок на руле, модулем Bluetooth и разъемом USB.

В отличие от одноименного седана, универсалы LADA Vesta могут похвастать увеличенным до 203 мм клиренсом и декоративным пластиковым обвесом. К тому же тольяттинцы перенастроили подвеску, улучшили тормозные механизмы и рулевое управление. Машины обзавелись кнопкой открывания пятой двери, запираемым лючком бензобака и посвежевшей отделкой интерьера.