5 самых популярных кроссоверов в Европе

Японский бестселлер по данным Jato Dynamics разошелся за первый осенний месяц тиражом в 28 987 экземпляров. Второе место завоевал Volkswagen Tiguan — всего было продано 22 450 этих автомобилей. Третью строчку занял Renault Captur, полюбившийся 18 858 покупателям. На четвертой и пятой позициях оказались Opel Mokka и Hyundai Tucson с результатом соответственно в 16 911 и 14 696 экземпляров.

Насколько предпочтения европейцев отличаются от выбора российских покупателей видно, если сравнить пятерку самых продаваемых кроссоверов там и тут. Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что в России по сентябрьским продажам лучшими оказались Hyundai Creta, Renault Duster, LADA XRAY, Renault Kaptur (оцените разницу в написании) и Volkswagen Tiguan. Победители перечислены без учета внедорожников Chevrolet Niva и LADA 4x4.