Самые нелюбимые автомобили в Европе

Аналитическая компания Jato Dynamics представила свежую статистику по европейскому рынку легковых автомобилей. Среди 50 наиболее популярных моделей драматичнее всего за январь-сентябрь по отношению к прошлому году рухнули продажи Peugeot 308 — на 20% до 123 774 штук. На втором месте по потерям находится Opel Insignia, который когда-то был представлен и в нашей стране — минус 15,7%. На подиум попал также Ford Fiesta, продемонстрировавший падение на 15,1% — по итогам трех кварталов этих автомобилей было продано 195 979 экземпляров.

В пятерку неудачников попали также Audi A4, число поклонников которой сократилось на 13,1% до 112 327 человек, и Volkswagen Passat, не досчитавшийся 13% покупателей и разошедшийся тиражом в 137 619 штук.