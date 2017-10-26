Самые нелюбимые автомобили в Европе

Фото: Peugeot
Несмотря на отсутствие в Европе столь явно выраженного кризиса вроде того, что поразил нас в последние четыре года, результаты продаж автомобилей от модели к модели там также подвержены серьезным колебаниям. И по итогам трех кварталов есть не только победители, но и откровенные аутсайдеры — даже среди популярных машин.
Эдуард Раскин

Аналитическая компания Jato Dynamics представила свежую статистику по европейскому рынку легковых автомобилей. Среди 50 наиболее популярных моделей драматичнее всего за январь-сентябрь по отношению к прошлому году рухнули продажи Peugeot 308 — на 20% до 123 774 штук. На втором месте по потерям находится Opel Insignia, который когда-то был представлен и в нашей стране — минус 15,7%. На подиум попал также Ford Fiesta, продемонстрировавший падение на 15,1% — по итогам трех кварталов этих автомобилей было продано 195 979 экземпляров.

В пятерку неудачников попали также Audi A4, число поклонников которой сократилось на 13,1% до 112 327 человек, и Volkswagen Passat, не досчитавшийся 13% покупателей и разошедшийся тиражом в 137 619 штук.

Фото: Ford

Шестая позиция досталась Toyota Auris, в России не представленная, продажи которой сократились на 11,7% до 88 482 экземпляров. За ней следует Audi A3, лишившаяся 11,2% потенциальных владельцев и пришедшаяся по вкусу 130 600 жителям Европы. Восьмую строчку оккупировал Opel Corsa, также в нашей не продающийся. Его аудитория сократилась на 9,2% до 191 015 человек. Девятое и десятое места заняли BMW 3-й серии и KIA Sportage — они потеряли соответственно 7,4% и 7,3%, остановившись на уровне продаж в 100 933 и 102 767 экземпляров.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что по итогам девяти месяцев и сентября самой популярной моделью в Европе оказался неизменный Volkswagen Golf, хотя в отдельно взятом сентябре он просел на 6,4% по сравнению с предыдущим годом. На второе место в прошлом месяце чудом выбрался Nissan Qashqai, хотя его результаты за три квартала далеки от выдающихся — они позволили ему занять лишь пятую строчку. Третьим стал Renault Clio — как за сентябрь, так и за девять месяцев.

автопродажи, авторынок, производители, производство
26 октября 2017
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