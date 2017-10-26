УАЗ «Патриот» получил «премиальный» обвес

УАЗ «Патриот» с дизайнерским «гранд-пакетом» отличается перелицованными бамперами, противотуманными фарами и видоизмененной радиаторной решеткой. Кроме того, экстерьер внедорожника доплнили декоративными порогами, расширителями колесных арок, диффузором и новыми накладками на выхлопные трубы.

По данным паблика RCI News, обвес для «Патриота», над которым трудилось столичное тюнинг-ателье General Perfomance, будет продаваться только в официальных дилерских центрах УАЗа. Согласно неподтвержденной информации, за дополнительное оборудование покупателю придется выложить около 200 000 рублей.