Безопасность автомобилей Subaru проверяют неквалифицированные сотрудники

Как сообщает газета Nikkei, по результатам обысков на предприятии Subaru в Гумме было выявлено, что на протяжении последних десяти лет проверку машин, сошедших с конвейера, осуществляли работники без должной квалификации. В случае принятия решения о проведения сервисной кампании под нее могут подпасть более 300 000 автомобилей.

Напомним, что около месяца назад в подобном правонарушении власти Японии уличили другого автопроизводителя — Nissan. Компанию обязали отозвать 1,2 млн. машин, выпущенных в период с 2014 года по настоящее время. Известно, что на проведение этой акции — то есть на повторную проверку безопасности автомобилей — «Ниссан» потратит в общей сложности около 220 млн. долларов.

Японское законодательство требует, чтобы автостроители перед отгрузкой машин дилерам проводили финальное тестирование транспортных средств, включающее в себя, помимо прочего, проверку системы рулевого управления и тормозов. Однако к выполнению этой процедуры должны допускаться лишь те сотрудники завода, которые прошли соответствующее обучение и получили квалификацию.