Ford Focus четвертого поколения показали на видео

Как сообщает портал Motor1, новый Ford Focus построят на модульной платформе Global C-car. По сравнению с предшественником автомобиль «похудеет» примерно на 50 килограммов, а его колесная база увеличится на 50 мм.

Судя по многочисленным фотографиям, которые были опубликованы ранее, следующий «Фокус» обзаведется новой оптикой и перелицованными бамперами. Некоторые решения для оформления экстерьера дизайнеры позаимствуют у младшей модели Fiesta. В салоне машины появится видоизмененная центральная консоль и большой тачпад мультимедийного комплекса.