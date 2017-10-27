Ford Focus четвертого поколения показали на видео

Скриншот: youtube.com
В интернете появился шпионский видеоролик, на котором запечатлен тестовый Ford Focus четвертой генерации. Ожидается, что официально американцы представят новинку в середине следующего года.
Виктория Базылева

Как сообщает портал Motor1, новый Ford Focus построят на модульной платформе Global C-car. По сравнению с предшественником автомобиль «похудеет» примерно на 50 килограммов, а его колесная база увеличится на 50 мм.

Судя по многочисленным фотографиям, которые были опубликованы ранее, следующий «Фокус» обзаведется новой оптикой и перелицованными бамперами. Некоторые решения для оформления экстерьера дизайнеры позаимствуют у младшей модели Fiesta. В салоне машины появится видоизмененная центральная консоль и большой тачпад мультимедийного комплекса.

По предварительным данным, Ford Focus нового поколения будет оснащаться бензиновыми литровыми двигателями мощностью 100, 125 и 140 л. с., а также 1,5- и 2-литровыми моторами. Кроме того, покупатели смогут приобрести машину с дизельными агрегатами объемом 1,5 и 2 литра. Коробки передач — модернизированная шестиступенчатая «механика» и шестидиапазонный «робот».

Предполагается, что спустя некоторое время после старта продаж нового «Фокуса» американцы выпустят еще несколько модификаций модели, среди которых «внедорожная» Active, спортивная ST-Line и «роскошная» Vignale.

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27 октября 2017
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