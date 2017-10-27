КамАЗ начнет поставку комплектующих для легковых машин Volkswagen

Кузнечный завод «КамАЗа» успешно прошел аудит, организованный «Фольксваген Груп Рус» — официальным дистрибьютором Volkswagen в России. По итогам проверок и переговоров представители компаний подписали соглашение о партнерстве, согласно которому «КамАЗ» будет работать с калужским заводом в статусе постоянного поставщика. Начиная со следующего года, производитель грузовиков начнет отгружать в Калугу коленвалы для легковых автомобилей вольфсбургской марки.

– Пока, соизмеряясь с силами действующего оборудования, оцениваем свои возможности в 150 тыс. поковок в год. Дальнейшее развитие и наращивание объемов связываем с проектом модернизации, закупкой нового оборудования. Работа уже началась, — говорит директор кузнечного завода Александр Калашников.