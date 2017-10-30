KIA Rio Prestige AV получил российский ценник

Мультимедиа AV не может похвастать встроенной навигацией, однако она «коннектится» с мобильными устройствами посредством Apple CarPlay и Android Auto. Во всем остальном этот комплекс идентичен AVN 5.0, который предлагается в топовой комплектации Rio — Premium.

Новая мультимедийка AV укомплектована мощным двухядерным процессором и 1 Гб оперативной памяти. Управление системой осуществляется через 7-дюймовый сенсорный дисплей или кнопки, расположенные на рулевом колесе. Для удобства водителя и пассажиров предусмотрены разъемы AV и USB, поддержка MP3 и Bluetooth.

Остается лишь добавить, что за KIA Rio в комплектации Prestige AV с механической коробкой передач покупателю придется выложить не менее 889 900 рублей. Машина в модификации с «автоматом» обойдется уже как минимум в 929 900 рублей.