Когда начнутся продажи нового седана KIA

Премьера новой KIA Forte состоялась в конце августа на автосалоне в Чэнду. В основу седана легла та же платформа, на которой построен новый Rio. Габариты «Форте» составляют 4510/1750/1470 мм при колесной базе равной 2650 мм, сообщает Njcar.

В движение новинку приводит атмосферный 1,6-литровый 123-сильный мотор, агрегатированный — на выбор покупателя — с шестиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом».

Сменившая поколение KIA Forte обзавелась новым рулевым колесом, видоизмененными передней панелью и воздуховодами, перелицованным блоком управления климат-контролем и иным мультимедийным комплексом с большим тачпадом.

Производство автомобиля уже налажено на совместном предприятии Dongfeng Yueda Kia Motor. К китайским официальным дилерам первые машины поступят 7 ноября.