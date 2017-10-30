Когда начнутся продажи нового седана KIA

Фото: autohome.com.cn
7 ноября в Китае стартуют продажи седана KIA Forte второй генерации, ориентированного исключительно на авторынок Поднебесной. Прежде под этим названием выпускался слегка видоизмененный Cerato, следующее же поколение модели представляет собой оригинальную машину.
Виктория Базылева

Премьера новой KIA Forte состоялась в конце августа на автосалоне в Чэнду. В основу седана легла та же платформа, на которой построен новый Rio. Габариты «Форте» составляют 4510/1750/1470 мм при колесной базе равной 2650 мм, сообщает Njcar.

В движение новинку приводит атмосферный 1,6-литровый 123-сильный мотор, агрегатированный — на выбор покупателя — с шестиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом».

Сменившая поколение KIA Forte обзавелась новым рулевым колесом, видоизмененными передней панелью и воздуховодами, перелицованным блоком управления климат-контролем и иным мультимедийным комплексом с большим тачпадом.

Производство автомобиля уже налажено на совместном предприятии Dongfeng Yueda Kia Motor. К китайским официальным дилерам первые машины поступят 7 ноября.

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30 октября 2017
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