Российские продажи Tesla выросли почти вдвое

В январе-сентябре в пользу седанов Tesla Model S сделали выбор 12 человек, в то время как кроссоверы Model X разошлись тиражом в 34 машины. Для сравнения в 2016 году за аналогичный период электромобили Tesla приобрели всего 24 человека, 18 из которых стали владельцами «эсок» и 6 — электрических SUV Model X, сообщает агентство «Автостат».

Из 46 привезенных в Россию электрокаров 29 машин поставили на учет в Москве, еще 8 — в Московской области. В Санкт-Петербурге, Татарстане и Ростовской области «прописалось» по два автомобиля, остальные отправились в Хабаровский Край, Воронежскую и Тверскую области.