Lamborghini Huracan нового поколения станет гибридом

Новый Lamborghini Huracan с установкой, включающей в себя бензиновый двигатель и электромоторы, станет первым гибридным спорткаром в истории итальянской марки. Как сообщает издание Autocar, машину оборудуют новейшими аккумуляторными батареями, благодаря которым масса автомобиля существенно снизится.

Прочие технические подробности о новинке пока не раскрываются. Предполагается, что следующий Lamborghini Huracan увидит свет не раньше, чем через пять лет.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что 4 декабря нынешнего года итальянцы презентуют свой первый кроссовер Urus. Поначалу этот автомобиль будет продаваться в единственной модификации с четырехлитровым битурбированным V8 мощностью порядка 650 л. с. Однако спустя некоторое время производитель выпустит еще одну версию модели с гибридной силовой установкой.